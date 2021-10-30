30 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da hedef Fenerbahçe derbisi! 3'te 3 olursa...

Gaziantep FK, Lokomotiv ve Karagümrük maçlarını kazanıp seri yakalamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, taraftarını havaya sokup F.Bahçe ve Marsilya sınavlarında Aslantepe'yi hınca hınç doldurmayı planlıyor. Galatasaray, 9 Kasım'da kalkacak tribün sınırlamasını avantaja çevirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da hedef Fenerbahçe derbisi! 3’te 3 olursa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray, 8 gün içinde oynayacağı 3 maça konsantre oldu. NEF Stadyumu'nda sırasıyla Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Olimpiyat'ta Karagümrük ile karşılaşacak. Sabah'ın haberine gmre, milli araya moralli girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını 3 maçta alınacak 9 puana motive ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da hedef Fenerbahçe derbisi! 3’te 3 olursa...

BU SEZON YÜZDE 50'Yİ ZORLAYAMADI

Ligde zirveye yaklaşmayı hedefleyen Aslan, Avrupa'da da liderliği garantileme hesapları yapıyor. Yönetimde ise taraftara yönelik beklentiler söz konusu. Aslantepe'de bu sezon Lazio maçı dışında % 50 kapasite barajı zorlanmadı ve ortalama 12-13 bin kişi geldi. TFF'nin 9 Kasım'da statları tam kapasite açma kararı, kulübü heyecanlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da hedef Fenerbahçe derbisi! 3’te 3 olursa...

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İKİ KRİTİK MAÇ

Galatasaray milli ara dönüşünde kasım ayında ligde Fenerbahçe, Avrupa'da Marsilya'yı 52 bin 625 kişi kapasiteli NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Bu kritik maçlarda tribün desteğine ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda yetkililer, "Galibiyet serisi yakalarsak taraftarlarımız havaya girecek ve stadımız eskisi gibi tamamen dolmaya başlayacak" görüşünde birleşti.

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