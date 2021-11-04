06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçının ardından puan durumu

İşte G.Saray’ın grubundaki puan durumu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. İşte karşılaşmanın ardından puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

İşte Galatasaray'ın bulunduğu E Grubunda puan durumu:

1- Galatasaray: 8 puan
2- Lazio: 5 puan
3- Marsilya: 4 puan
4- Lokomotiv Moskova: 2 puan

Nef Stadyumu doldu! 613 gün sonra... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Uluç’tan Terim’e flaş sözler! Korkak olmasaydı... Uluç'tan Terim'e flaş sözler! "Korkak olmasaydı..."
Transfer harekatı başladı! F.Bahçe de istemişti Transfer harekatı başladı! F.Bahçe de istemişti
Avrupa’da böyle bir grupta lider olmak... "Avrupa'da böyle bir grupta lider olmak..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör