06 Kasım 2021, Cumartesi
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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında Diagne ve Jetvaj arasında gerginlik!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçın son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne Moskova'nın stoperi Tin Jedvaj'ın üzerine yürürken takım arkadaşları Diagne'yi zor sakinleştirdi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 1-1 berabere kaldıkları Lokomotiv Moskova maçı sonrası Rus ekibinin stoperi Tin Jedvaj'a tepki gösterdi. Maçın son anlarında oyunu soğutan Hırvat stoperi 90 dakikanın sona ermesiyle durduran Senegalli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.Akın akın gelen Galatasaray ataklarında Rus ekibinin futbolcuları oyunu soğutmaya çalışırken bu isimlerin başında Tin Jedvaj geldi. Hırvat stoper, maçın bitimine saniyeler kala Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu eline alınca Mbaye Diagne çılgına döndü. 90 dakikanın sona ermesiyle Jedvaj'ı durduran Senegalli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
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