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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında Feghouli'den muhteşem bitiriş! 12 yıl sonra ilki gerçekleştirdi

Feghouli’den muhteşem bitiriş! Golden sonra Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Mücadelenin 43. dakikasında kontra atağa çıkan sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'nin muhteşem golüyle öne geçti. Cezayirli yıldız golü kaydettikten sonra teknik direktör Fatih Terim'le sevincini paylaştı. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca attığı bu golle 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılı takım 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin klas vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Cezayirli yıldız gol sevincini teknik direktör Fatih Terim'le paylaştı.

12 YIL SONRA BİR İLK!

Sofiane Feghouli ayrıca Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) sonra ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

İşte o anlar:

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

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