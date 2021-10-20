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GALATASARAY

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Alpaslan Öztürk: Lider ayrılmak istiyoruz

Alpaslan’dan Lokomotiv sözleri! Lider ayrılmak istiyoruz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, "Buraya lider geldik, lider olarak ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Alpaslan Öztürk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli stoperin o sözleri:

Takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddialıyız. Şu an lideriz ve lider olarak buradan ayrılmayı düşünüyoruz.

Tabii ki hocam sağ olsun forma şansı veriyor. Performansımdan memnunum ama aslında hocama sormak lazım. Galatasaray'da olmaktan ve Fatih Terim ile çalışmaktan memnunum.

Lokomotiv takımının oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacak. Umarım seyircilere de keyif verir.

Alpaslan Öztürk: Lider ayrılmak istiyoruz

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