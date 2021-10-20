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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi Alpaslan Öztürk: Lider ayrılmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, "Buraya lider geldik, lider olarak ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
20.10.2021
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Alpaslan Öztürk: Lider ayrılmak istiyoruz Alpaslan Öztürk: Lider ayrılmak istiyoruz 20.10.2021
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