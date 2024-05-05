TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! 4 İngiliz kulübü birden devrede

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip sezona birçok flaş transferlerle girmişti. Cimbom, Mauro Icardi'den Wilfried Zaha'ya, Davinson Sanchez'den Kerem Demirbay'a kadar birçok ismi renklerine bağlamıştı. Şimdi ise sezon başında gelen o futbolculardan biri için ayrılık gerçekleşecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2024- 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024- 10:03