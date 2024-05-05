Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızı formayla beklentilerin altında kaldı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! 4 İngiliz kulübü birden devrede
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip sezona birçok flaş transferlerle girmişti. Cimbom, Mauro Icardi'den Wilfried Zaha'ya, Davinson Sanchez'den Kerem Demirbay'a kadar birçok ismi renklerine bağlamıştı. Şimdi ise sezon başında gelen o futbolculardan biri için ayrılık gerçekleşecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Beşiktaş derbisinde sakat olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyen ve performansıyla eleştiri toplayan Fildişili yıldızın yeni adresi netlik kazanmaya başladı.
İngiliz basını Zaha ile ilgilenen takımları duyurdu.