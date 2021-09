Galatasaray Lazio maçı sonrası Fatih Terim: Rakibimizi iyi analiz ettik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Presle değil baskıyla başladık." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Çizme temsilcisi Lazio'yu konuk etti ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Presle değil baskıyla başladık.

Genç oyuncularımız tecrübeleri arttıkça çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümü söyleyebilirim.

Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.

NELSSON SAĞ TARAFTA DAHA İYİ

Marcao ve Nelsson'un iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Nelsson'un sağ tarafta daha iyi olduğu açık. Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum.

Rakibimizi hataya zorladık. Ondan sonra top öyle gelmiş, böyle gelmiş. O artık hakkı olanın bir şekilde kazandığı bir gol olarak telakki edersek daha doğru olur.

