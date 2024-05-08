Trendyol Süper Ligi'nde şampiyonluğa emin adımlarlar ilerleyen Galatasaray, son 3 haftaya çok formda giriyor.
GALATASARAY TRANSFER HAEBRLERİ... Galatasaray'dan Ziyech için resmi hamle!
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunca büyük avantaj elde eden Galatasaray, rotasını yavaş yavaş transfere çeviriyor. Chelsea'den kiralık olarak katılan ve son düzlükte etkili bir performans sergileyen Hakim Ziyech için karar verildi. İşte detaylar...
Sarı kırmızılılar Fatih Karagümrük'ü yendiği takdirde 2. sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir.
Aslan lige tam gaz devam ederken iç ve dış transferde çalışmalarına başladı.