GALATASARAY TRANSFER HAEBRLERİ... Galatasaray'dan Ziyech için resmi hamle!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunca büyük avantaj elde eden Galatasaray, rotasını yavaş yavaş transfere çeviriyor. Chelsea'den kiralık olarak katılan ve son düzlükte etkili bir performans sergileyen Hakim Ziyech için karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2024- 14:47