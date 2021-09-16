Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim: Rakibimizi iyi analiz ettik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Presle değil baskıyla başladık." dedi. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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