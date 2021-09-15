Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçen ve skoru koruyamayıp sahadan 2-2'lik beraberliklerle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tahammülü kalmadı. Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu ağırlayacakları maç öncesinde oyuncularını sert bir dille uyardı ve galibiyetten başka bir sonuç beklemediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Süper Lig'de Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor karşısında da 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, Lazio'yu mağlup ederek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre; son iki haftadaki puan kayıpları nedeniyle keyfi kaçan teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Lazio karşısında kazanmaktan başka şansları olmadığını söyledi. Teim, "Trabzon maçını unutmanızı ve sadece Lazio karşılaşmasını odaklanmanızı istiyorum" diye konuştu.

90 DAKİKAYA YAYMALIYIZ

Başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları geride kaldı. Yaşanan puan kayıplarını unutun. Lazio maçına odaklanmanızı istiyorum. Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu tür maçlar hata kabul etmez." Son maçlarda skorun korunamaması nedeniyle idmanlarda takım savunması üzerinde duran Fatih Terim, ilk 30 dakika oynadıkları etkili futbolu, 90 dakikaya yaymalarının şart olduğunu söyledi. Deneyimli hocanın, 3 yerli oyuncu mecburiyeti olmadığı için Lazio maçında savunma, orta saha ve forvette değişimler yapması bekleniyor. Savaş ÇORLU

4 FARKLI SİSTEM YENİLEN 17 GOL

Galatasaray bu sezon 10 maç oynadı, 4 farklı sistemle sahaya yayıldı ancak bu sonuç vermedi. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım kalesinde tam 17 gol birden gördü. Galatasaray'ın bu sezon sadece ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan Giresunspor maçında kalesini kapattı. Ancak Giresunspor hali hazırda geride kalan 4 haftada Süper Ligin gol atamayan tek takımı durumunda...

10 MAÇTA 32 OYUNCU OYNATTI

İskelet kadrosunu arayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 10 maçta tam 32 oyuncu birden denedi… Bunlardan sadece 1 tanesi Luyindama 10 maçın tamamında 90 dakika oynadı. 900 dakikayı tamamladı. 10 maçın 10'unda da oynayan diğer oyuncu ise 775 dakika sahada kalan Kerem oldu. BABEL de 10 maçın hepsinde sahada kısa sürelerde de olsa yer aldı. 386 dakika oynadı. Bu arada Terim, hiç sahaya sürmediği Kaan (4), Fatih (2), Ali Yavuz (2), Ozornwafor (2) ve Jankat'a (1) kulübede yer verdi. Terim'in bu sezon maç kadrosuna aldığı oyuncu sayısı oynatmadıklarıyla 37'yi buldu.

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