Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük jest! Yeni sözleşme ve zam...
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla kısa süre içerisinde A Milli Takım'a kadar yükseldi. Cimbom'da takımın en az kazanan ismi olan genç oyuncuya yönetim büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan ve bu olayın etkisini yeni yeni atlatmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Yönetim 900 bin TL ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Kerem'in mevcut sözleşmesini ciddi bir zam yaparak uzatacak.
7 KATINDAN FAZLA ZAM YAPILACAK
Kerem'in 2024'te bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatacak olan yönetim, genç oyuncunun maaşını da 7 milyon TL'ye çıkaracak. Kerem'e zam dopingi yapılmış olacak.
BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR
Yeni sözleşmeyle Kerem'in performansında ciddi bir artış bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, genç futbolcunun daha da parlayacağını düşünüyor. Galatasaray bazı Alman kulüplerinnin radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi'nde göstereceği performans ile değerini katlamasını bekliyor.
10 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST
Kerem bu sezon Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Genç oyuncu 10 maçta 3 gol atıp, 3 asistle takımına katkı sağladı.
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