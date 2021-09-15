Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’na büyük jest! Yeni sözleşme ve zam...

Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan ve bu olayın etkisini yeni yeni atlatmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonunu artırmak için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Yönetim 900 bin TL ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Kerem'in mevcut sözleşmesini ciddi bir zam yaparak uzatacak.