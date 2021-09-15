Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in imha planı hazır! Lazio'yu böyle yıkacak
Son dakika spor haberleri: UEFA Arvupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İtalyan ekibini devirerek Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak isterken; teknik direktör Fatih Terim, galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın Lazio'yu konuk edecek olan G.Saray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Trabzonspor karşısında ilk yarıdaki oyundan sonra keyfi yerine gelen Fatih Terim, sistem değişikliğine de gidecek. 4-1-4-1 sistemi yerine Lazio özelinde 4-3-3 ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara İtalyan ekibinin de tüm artılarıeksileri ezberletilecek. İşte Sabah'ın haberine göre; Aslan'ın yarınki Lazio maçı için durumu:
MARCAO SAHADA
SAVUNMA: Kerem ile barışan, yönetim tarafından affedilen Marcao, Lazio maçı ile birlikte formasına kavuşuyor. Boey'un sakatlığı nedeniyle Yedlin'in sağ bekte oynayacağı mücadelede Nelsson da ilk kez kendi yeri olan sağ stoper olarak görev yapacak. Sol stoperde Marcao yer alırken, sol bek ise Van Aanholt'a emanet.
DÜĞÜM ORTADA
ORTA SAHA: Teknik direktör Fatih Terim'in, İtalyan ekibinin kurt hocası Sarri'ye yanıtı orta sahada vermek istiyor. Alberto-Leiva-Milinkovic üçlüsü ile topa sahip olup etkili olduğu pas oyununa yanıt vermek isteyen Terim, bu üçlünün düzenini bozmak adına Berkan- Taylan-Cicaldau ile sahaya çıkacak. Hedef Lazio'nun sistemini bozmak.
BEKLERİ BIRAKMAYIN!
HÜCUM: Kerem, Morutan ve Halil ile hücumu şekillendirecek olan Aslan'da Halil en uçta olacak. Üç oyuncu değişerek oynayıp rakip savunmanın da dengesini bozmak istiyor. Trabzon'da ilk 45 dakika hücumdaki etkili oyunun benzeri hedeflenirken Terim bu üçlüden rakip bekleri takip etmelerini istedi.
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