22 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Rotasyonlu Aslan çıkış peşinde! İşte Kayserispor Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Rotasyonlu Aslan çıkış peşinde! İşte Terim’in Kayseri maçı 11’i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 3 maçtır kazanamazken, bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Rotasyonlu kadroyla sahneye çıkacak Cimbom, Kayserispor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. İşte Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son olarak Alanyaspor'a yenilerek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Cimbom, çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Gökhan, Emrah, İbrahim, Mensah, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Kerem, Mohamed.

BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı. Bu oyuncuların yerine Aytaç Kara, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in görev yapması bekleniyor. Ayrıca formsuz Taylan da kulübeye çekilecek Aytaç forma şansı bulacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmedi.

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