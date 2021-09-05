05 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 1-3 Farul Constanta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom'dan tatsız prova! 9 dakikada 3 gol

Galatasaray’dan tatsız prova! 9 dakikada 3 gol
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Cimbom 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de 3 hafta sonucunda 7 puan toplayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Farul Constanta ile karşılaştı. Mücadele 3-1 Rumen ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın golü 30. dakikada Bradley de Nooijer (k.k) gelirken; Farul Constanta'nın golleri 84'te Jefte Betancor, 87'de Ely Fernandes ve 90+3'te G. Ganea'dan (p.) geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den sürpriz plan! Marcao...

MARCAO İLK 11'DE BAŞLADI!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, mücadelede ilk 11 başladı. Brezilyalı stoper 8 maçlık cezaya çarptırılırken, sarı-kırmızılı yönetim de 150 bin Euro'luk para cezası vermişti.

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