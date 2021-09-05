"MARCAO İÇİN BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Diğer taraftar Marcao'nun affedilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt geldi. Kulüp yetkilileri konuyla ilgili Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede, "Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi. Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal" ifadelerini kullandı.

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