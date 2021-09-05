Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den sürpriz plan! Marcao...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması nedeniyle kadro dışı bırakılan ve PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao, kulüp tarafından 150 bin Euro para cezasına çarptırılmasının ardından affedilip takıma dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim, ligde bir süre daha kullanamayacağı Brezilyalı stoper ile ilgili planını hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kalan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızlı takımda Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun akıbeti belli oldu. Antrenmanlara çıkan yıldız isim için Fatih Terim kararını verdi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Marcao ile ilgili açıklama yaptı.
Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'na maç içinde saldıran Marcao'ya 8 maç ceza çıkmıştı. Galatasaray'da Marcao'nun affedilip antrenmanlara çıkmasından sonra teknik direktör Fatih Terim'in planı belli oldu.
Marcao ligdeki cezası devam ettiği süreçte Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında forma giyecek.
Brezilyalı stoperin dönüşü bilhassa Victor Nelsson'a yarayacak. Danimarkalı stoper, böylece sol stoper yerine daha iyi olduğu sağ stopere geçecek. Bu değişikliğin özellikle Avrupa maçlarında takıma olumlu yansıması bekleniyor.
"MARCAO İÇİN BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLDÜ"
Diğer taraftar Marcao'nun affedilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt geldi. Kulüp yetkilileri konuyla ilgili Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede, "Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi. Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal" ifadelerini kullandı.
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