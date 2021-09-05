05 Eylül 2021, Pazar
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Galatasaray kariyerini değerlendirdi! "Falcao'dan geriye kalan..."
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve yüksek maliyetiyle gündeme gelen Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarla anlaşarak sözleşmesini feshetti ve La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Kolombiyalı golcünün G.Saray'daki kariyerini değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "43 maçta Falcao'dan geriye kalan Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı penaltı golü. En büyük problemi devamlılık sağlayamaması. Zarar etme pahasına gönderildi. Olumlu anlamda iz bırakamadı." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
05.09.2021
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