Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya veda mesajı! "Yolun açık olsun"
Galatasaray'da, 2019 yılından bu yana formasını giyen Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılardan ayrılan 35 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun yolunu tuttu. Galatasaray resmi sosyal medya hesabından da deneyimli oyuncuya bir veda mesajı yayınlandı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
2019 yılında Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayla 2 sezon geçirdi. Performansıyla ve aldığı maaş sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı oyuncu, sözleşmesini feshederek İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'nun yolunu tuttu. Bu ayrılığın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlandı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yayınlanan mesajda, "Yolun açık, başarı, şans ve güzellikler seninle olsun El Tigre" ifadeleri kullanıldı.
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Yolun açık, başarı, şans ve güzellikler seninle olsun El Tigre! 🐅 https://t.co/6Ke8lon6Bo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2021
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