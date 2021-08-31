Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı kırmızılılar, orta saha bölgesi için de arayışlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda merkezde oynayabilecek bir oyuncu arayan Cimbom, Aliou Dieng, Abdou, Gedson, Seri isimleri arasında bir karar verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor ahberi (GS haberleri)

Yaptığı dokuz takviyeyle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da yeni hedef orta saha. UEFA'da adını gruplara yazdıran sarı kırmızılılar ön liberoda oynayabilecek, sert, oyun kurma yeteneğine sahip bir ismi UEFA listelerinin verileceği 2 Eylül'e kadar renklerine katmak için düğmeye bastı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; teknik heyetin listesinde Aliou Dieng ve Sossuolu'nun da devreye girdiği Abdou isimleri ön plana çıkıyor. Gedson için de son defa Benfica'nın kapısını çalan Cimbom'un eski oyuncusu Michaël Seri de geri dönmek istediğini bildirdi. Burak Elmas ile Fatih Terim'in yapacağı son durum değerlendirmesinin ardından bu isimlerden birine parçalı formayı giydirmek için harekete geçilecek.

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