31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray sahasına kavuşuyor! İşte o maç

G.Saray sahasına o maçla kavuşuyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 21 Mayıs'ta başlayan zemin çalışmalarının sonuna gelindi. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven, St. Johnstone, Atakaş Hatayspor ve Randers maçlarını çalışmalar nedeniyle sahasında oynayamadı. Galatasaray 16 Eylül'de 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında bu hasreti sonlandıracak. Sahasındaki ilk lig maçı ise Aytemiz Alanyaspor'la olacak.

21 Mayıs'ta Türk Telekom Stadyumu'nda başlanan zemin çalışmalarının sonuna gelindi. Akşam'ın haberine göre zemin baştan aşağı değiştirildi. Sorunlu zemin kaldırılarak yeni kanallar açıldı ve drenaj sistemi tamamen değiştirildi. Temmuz ayının başında çim dikme aşaması yapıldı. Ağustos ayında ise hibrit aşamasına geçildi. Hibrit çimler normal çimlerin arasına özel bir makine yardımıyla ekildi. 10 Ağustos'ta ise UEFA'nın çalışmış olduğu İngiliz bağımsız denetim firması SPORTSLAB ekipleri zeminde, top ve zemin etkileşimi testleri yaptı ve çalışmaların sonuna gelindi.

GALATASARAY TAM 4 MAÇI KAÇIRDI

Zemin çalışmalarının uzaması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven, St. Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda, Randers karşılaşmasını Kasımpaşa Stadyumu'nda, ligdeki Hatay müsabakasını ise Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştı. Galatasaray, Türk Telekom hasretini 16 Eylül'de oynanacak Lazio maçı ile sonlandıracak. Cim-Bom sonrasında ise hafta sonunda ligde Alanya'yı konuk edecek. Galatasaray Türk Telekom'daki en son maçını 15 Mayıs'ta Malatya karşısında oynamıştı. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

BELHANDA'NIN SONU OLMUŞTU

Galatasaray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H.Murat Ersoy'la yolları ayırmıştı.

İŞTE SAHANIN DON GÖRÜNÜMÜ


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