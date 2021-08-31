Galatasaray sahasına kavuşuyor! İşte o maç
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 21 Mayıs'ta başlayan zemin çalışmalarının sonuna gelindi. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven, St. Johnstone, Atakaş Hatayspor ve Randers maçlarını çalışmalar nedeniyle sahasında oynayamadı. Galatasaray 16 Eylül'de 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında bu hasreti sonlandıracak. Sahasındaki ilk lig maçı ise Aytemiz Alanyaspor'la olacak.
GALATASARAY TAM 4 MAÇI KAÇIRDI
Zemin çalışmalarının uzaması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven, St. Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda, Randers karşılaşmasını Kasımpaşa Stadyumu'nda, ligdeki Hatay müsabakasını ise Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştı. Galatasaray, Türk Telekom hasretini 16 Eylül'de oynanacak Lazio maçı ile sonlandıracak. Cim-Bom sonrasında ise hafta sonunda ligde Alanya'yı konuk edecek. Galatasaray Türk Telekom'daki en son maçını 15 Mayıs'ta Malatya karşısında oynamıştı. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
BELHANDA'NIN SONU OLMUŞTU
Galatasaray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H.Murat Ersoy'la yolları ayırmıştı.
İŞTE SAHANIN DON GÖRÜNÜMÜ
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