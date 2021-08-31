Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar özellikle 6 ve 9 numara konusundaki arayışlarına hız verdi. Bu doğrultuya göre Galatasaray Dieng ve Halil Dervişoğlu için harekete geçti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Süper Lig'de 2-0 öne geçilen Kasımpaşa maçında mücadelenin 2-2 sona ermesi transfer konusunda çalışmaları hızlandırdı. Milliyet'in haberine göre Aslan'da iki pozisyonda hissedilen eksiklik üzerine düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.



MORUTAN SEVİNDİRDİ

Galatasaray'daki ilk maçında 2 gole katkı yaparak iyi bir performans sergileyen Olimpiu Morutan büyük beğeni topladı. Cicaldau'nun golünde asisti yapan, Kerem'in golünde de yine başrolde olan 22 yaşındaki Rumen futbolcu hazır bir görüntü sergiledi.



BÜYÜK POTANSİYEL

Morutan'ın hem 10 numara hem de kanatta etkili olabileceğini göstermesi transferinin önemini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı yönetim de 3.5 milyon euroya transfer edilen Morutan'ın ilk maçtaki performansıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.



"CİDDİ RAKAMLAR TEKLİF EDİLİR"

İdareciler, "Böyle oynamayı sürdürürse çok ciddi rakamlar teklif edilir" yorumunda bulundu. Bir diğer Rumen futbolcu Cicaldau da yine teknik ekipten olumlu puan alanlar arasında oldu.



DIENG VE HALİL DERVİŞOĞLU

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da 6 numara için Ah-Ahly forması giyen Dieng ile 9 numaralı pozisyon için Halil Dervişoğlu listenin ilk sırasında yer alıyor.



KASIMPAŞA MAÇI REFERANS OLDU

Kasımpaşa beraberliği ile milli araya moralsiz giren Galatasaray'da genç ve yeni takımın defoları kendini gösterdi. 6 numara pozisyonunda ilk planda Taylan ve alternatif olarak Berkan Kutlu düşünülürken Kasımpaşa maçıyla beraber planlar yeniden gözden geçirildi.



DEFANSİF EKSİKLİK

Oyuna ikinci yarıda giren Taylan'ın hatasıyla kalesinde gol gören sarı-kırmızılılarda savunmanın hemen önünde oynayan futbolcunun defansif açıdan önemi ortaya çıktı.



YENİDEN DIENG

Daha önce 6 numaradan ziyade 8 numara transferine odaklanan ve bu mevki için Gedson Fernandes'i bekleyen Cim-Bom'da Ah-Ahly forması giyen Aliou Dieng dosyası yeniden açıldı.



5.5 MİLYON EURO

23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Bunun kabul edilmesi halinde Dieng Galatasaray forması giyecek.



HALİL İÇİN İKNA TURU

Önlibero sorunu Dieng ile çözmek isteyen Aslan'da 9 numara için ise Halil Dervişoğlu bekleniyor. Brentford'tan ayrılmak için izin isteyen Halil konusunda İngilizlerin ikna edilmesi planlanıyor.



UEFA'YA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray Dieng ve Halil Dervişoğlu transferlerini bitirip 2 Eylül'de UEFA'ya verilecek listeye dahil etmek istiyor.



2 EYLÜL'E KADAR İZİN

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da 3 günlük izin dün başladı. Milli takım arası nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına 3 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılarda, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıkları 2 Eylül Perşembe günü start alacak.

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