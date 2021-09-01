Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in transferi yatmıştı! Bordeaux'dan açıklama geldi
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed'in Bordeaux'a transferi, Mısır temsilcisinin parayı peşin istemesi üzerine gerçekleşmemişti. Konuyla ilgili Fransız klulübünden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son saatlerde iptal olan Mostafa Mohamed için flaş bir açıklama geldi.
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, konuyla ilgili Fransız basınına konuştu.
Mohamed'in üzgün olduğunu vurgulayan Lopez, "Transferin gerçekleşmemesi nedeniyle hem biz hem de Mostafa Mohamed çok üzüldü. Transferde bir sorun çıkmayacağına dair bize söz verilmişti." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
Mostafa Mohammed, sürpriz şekilde Bordeaux'nun kapısından döndü. Bordeaux Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eden Galatasaray, Zamalek ile anlaşamadı.
Galatasaray, 4 milyon dolar karşılığında opsiyon maddesini kullanıp Mohammed'in bonservisini Mısır ekibinden alacaktı. Ancak Zamalek bu parayı peşin şekilde Galatasaray'dan istedi. Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar ise vadeli olarak ödeyebileceğini iletti ancak opsiyon maddesi ile ödeme koşulları ile alakalı Zamalek'in zorluk çıkarması üzerine transfer gerçekleşmedi.
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