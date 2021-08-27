28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza! Burak Elmas ve Selahattin Baki...

PFDK’dan F.Bahçe ve G.Saray’a ceza!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a; Fenerbahçe'de ise idareciler Selahattin Baki ve Alper Pirşen'e ceza verildiğini açıkladı. | Son dakika spor haberleri

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT'nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş., FENERBAHÇE A.Ş. idarecileri SELAHATTİN BAKİ ve ALPER PİRŞEN hakkında, konu ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, anılan başvuru ile ilgili karar Kurulumuza ulaşmış olduğundan dosya gündeme alınmıştır.

FENERBAHÇE A.Ş.,'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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