23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Randers Aalborg BK ile berabere kaldı!

G.Saray’ın rakibi evinde berabere kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Randers, Danimarka Süper Ligi'nin 6. haftasında Aalborg BK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Randers, Danimarka Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında konuk ettiği AaB ile 1-1 berabere kaldı.

Danimarka Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Randers, AaB'yi konuk etti. AaB, 19'uncu dakikada Milan Makaric'in golüyle 1-0 öne geçti. 24'üncü dakikada Vito Mistrati'nin penaltıdan attığı gol ile Randers, skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Randers, 6 maç sonunda puanını 14'e yükseltti. AaB ise haftayı 9 puanla 5'inci sırada kapattı.

Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşması, 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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