27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ali Yavuz Kol Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı

G.Saray ayrılığı duyurdu! İşte yeni takımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Denizlispor'da forma giyen genç futbolcu Ali Yavuz Kol'un TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiralandığını açıkladı. (GS spor haberi)

İç transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'un TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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