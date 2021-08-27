Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı.