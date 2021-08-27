28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Jesse Sekidika'yı OH Leuven'e kiraladı!

G.Saray ayrılığı açıkladı! Kiralık olarak gitti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı sonrası sarı-kırmızılılar Jesse Sekidika'yı Belçika ekiplerinden OH Leuven'e kiraladığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın bir senelik geçici transferi konusunda Oud-Heverlee Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulubünde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da kiralık olarak geçilen Sekidika, 27 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Galatasaray formasını 3 maçta giydi.

G.Saray ayrılığı duyurdu! İşte yeni takımı haberin devamı

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