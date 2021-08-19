Cimbom Avrupa aşkına! İşte Randers-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Danimarka'dan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. İşte Randers Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde bugün Randers ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 4 Avrupa Kupası maçına çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'u saf dışı bırakmıştı. Galatasaray, Randers engelini de aşarak Kupa 2'de grup aşamasına kalmayı hedefliyor. UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine getiren Aslan, son dönemde Avrupa'da aldığı başarısız sonuçları tersine çevirmek istiyor. Fatih Terim 3 kulvarda da zaferler istiyor.
KENETLENME MAÇI OLACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom ligin gala haftasında Giresunspor'u mağlup etmesine rağmen, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruklar sallaması maçın önüne geçmişti. Sarı-kırmızılılar bu iç sorun ile yoğun şekilde uğraşırken camianın Randers karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor. Fatih Terim'in de öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda bunun üzerinde durduğu öğrenildi. İmparator "Bu bizim kenetlenme maçımız olsun. Herkese Galatasaray'ın ne olduğunu yeniden gösterelim. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.
293. RANDEVU
Aslan, Avrupa Kupaları'nda 293. maçına çıkacak. Cimbom'un 102 galibiyeti, 76 beraberliği ve 114 yenilgisi bulunuyor. Sarı- kırmızılılar rakip ağları 390 defa havalandırdı. Kalesinde 441 gol gördü.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Randers: CARLGREN, KOPPLİN, JOHNSEN, PİESİNGER, TİBBLİNG, LAUENBORG, KLYSNER, MİSTRATİ, KALLESOE, MARXEN, EGHO.
Galatasaray: MUSLERA, BOEY, ALPASLAN, LUYİNDAMA, V. AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, E. KILINÇ, FEGHOULİ, KEREM, DİAGNE.
10 OYUNCU İLE 111 KİLOMETRE
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Aslan, Marcao'nun 61. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sebebiyle 1 kişi eksik oynamıştı. Yarım saat boyunca 1 oyuncusundan mahrum kalan Cimbom buna rağmen 111.3 kilometre koşmayı başardı. Böylece Brezilyalı stoperin eksikliğini hissettirmediler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası