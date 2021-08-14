Son dakika haberine göre, üyük umutlarla transfer edilen ancak takımın zor zamanlarını tribünden takip eden Radamel Falcao'ya talipler var... Sarı kırmızılarda yönetimin ve teknik ekibin, takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Kolombiyalı oyuncu için 4 ayrı ülkeden teklif geldi. Galatasaray için sevindirici bir gelişme olarak karşılanan bu haber sonrası gözler Falcao'da... Oyuncunun bu tekliflere ne yanıt vereceği ise merak konusu... İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları... | GS haberleri

Galatasaray tarihinin en önemli transferlerinden biri olan ancak peş peşe yaşadığı sakatlıklar neticesinde kaçırdığı maç sayısının oynadığı maç sayısını geçmesi sonrası Radamel Falcao, Finansal Fair Play dengesi adına gönderilecek.

'TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR' RAPORU VERİLMİŞTİ...

Sarı kırmızılı kulüp yönetimi, teknik heyetten aldığı 'gönderilebilir' raporu sonrası oyuncuyla konuşmuş ve kendisine takım bulmasını istemişti... Bu kararın altında yatan en büyük neden ise Falcao'nun takıma olan yüklü maliyeti.

FALCAO TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 35 yaşındaki deneyimli futbolcuya, Meksika, Katar, Arabistan ve ABD'den bazı kulüpler kadrolarına katmak için yarış halinde... Kolombiyalı yıldız ise bu teklifleri rafa kaldırmazken henüz kararını da vermemiş durumda. Oyuncunun son durumu yakın zamanda netleşecek.

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