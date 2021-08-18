Galatasaray'da Fatih Terim'den Oğulcan Çağlayan müjdesi! "Rizespor'la anlaştık"
UEFA Avrupa Ligi play-offlarında Randers ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan konusuna da açıklık getiren deneyimli teknik adam, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın kiralık verildiğini; Ali Yavuz Kol'un ise bonservisiyle birlikte gittiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Oğulcan Çağlayan'ın son durumuna ilişkin de bilgi verdi.
İşte Terim'in o sözleri:
Oğulcan konusunda başkanlar halleder demiştim, başkanlar konuştular ve anlaştılar. Bizim verdiğimiz gençlere gelince, oynamaları amacıyla veriyoruz. Ali Yavuz'u tamamen verdik ama rakamı bellidir ve önceliğimiz vardır. Yunus ve Atalay kiralık olarak gitti.
Atalay için değişik mevkilere yönelik fikirlerim var. Kiralık veriyoruz ki oynasınlar ve takip edelim. Her maçları rapor ediliyor.
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