Galatasaray'da Fatih Terim'den Oğulcan Çağlayan müjdesi! "Rizespor'la anlaştık"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Oğulcan Çağlayan'ın son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İşte Terim'in o sözleri:

Oğulcan konusunda başkanlar halleder demiştim, başkanlar konuştular ve anlaştılar. Bizim verdiğimiz gençlere gelince, oynamaları amacıyla veriyoruz. Ali Yavuz'u tamamen verdik ama rakamı bellidir ve önceliğimiz vardır. Yunus ve Atalay kiralık olarak gitti.

Atalay için değişik mevkilere yönelik fikirlerim var. Kiralık veriyoruz ki oynasınlar ve takip edelim. Her maçları rapor ediliyor.

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