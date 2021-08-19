19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Rui Costa'dan A Spor'a açıklama! "Gedson Fernandes ayrılmayacak" Galatasaray istiyordu...

Rui Costa’dan A Spor’a açıklama! Gedson Benfica’dan ayrılacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes, kiralık mukavelesinin sona ermesinin ardından Benfica'ya geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncunun tapusunu almak isterken, Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray uzun zamandır kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Gedson Fernandes transferinde önemli yol kat ettiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Benfica Başkanı Rui Costa'dan açıklama geldi. Rui Costa, Portekizli futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

İşte o sözler:

Gedson için kimse ile anlaşmadık, Gedson Benfica'dan ayrılmayacak.

Rui Costa'dan A Spor'a özel Gedson açıklaması! A Spor'a özel Gedson açıklaması!

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