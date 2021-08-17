Yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel'den takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao hakkında sert eleştiri... Eski Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tatsız olayla ilgili konuştu.

Daha önce kendi yaşadığı gerginliklerde örnek veren Demirel "Ben de kendi takım arkadaşlarımla zamanında gerilimle yaşadım ama bu normal değil" dedi.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Affedilmemesi lazım. ne yaptı da bu çocuk sana depar atıp geliyorsun, kafa ve yumruk atıyorsun. Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay."

"BEN OLSAM GİRESUN'DAN ÜLKESİNE GÖNDERİRİM!"

"Marcao'nun asla affedilmemesi lazım. Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun'dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray'ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun.

Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.

Marcao'nun bugünden itibaren Süper Ligde futbol oynamaması lazım, bu 7-8 maç ceza ile üstü örtülecek bir durum değil. Kimse kimseye kafa ve yumruk atamaz."

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