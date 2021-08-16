OLIMPIU MORUTAN

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı. "Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı." dedi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ