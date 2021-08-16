Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Pablo Galdames, Anders Dreyer, Olimpiu Morutan... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Pablo Galdames, Anders Dreyer, Olimpiu Morutan gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
HALİL DERVİŞOĞLU
Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.
BRIAN OCAMPO
Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
PABLO GALDAMES
Şili basını, Galatasaray'ın Şili Milli Takımı'nın 'Yeni Gary Medel'i olarak anılan 24 yaşındaki ön libero Pablo Galdames'i gündemine aldığını öne sürdü.
RONY LOPES
Hücümda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Rony Lopes'e olan ilgisini sürdürüyor. Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti.
ANDERS DREYER
Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi.
OLIMPIU MORUTAN
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı. "Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı." dedi.
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