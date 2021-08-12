St. Johnstone Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Kerem Aktürkoğlu'na çok güveniyorum
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı ve play-off'a yükseldi. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti ve "Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-2 kazanılan St. Johnstone maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirten ve oyuncularını öven deneyimli teknik adam şöyle konuştu:
"Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız."
"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız.
Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı.Oyunu domine ettik.
"ARAMIZDAN AYRILACAK VE KATILACAKLAR OLACAK"
Aramızdan ayrılacak ve aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak.
Feghouli'yi iki farklı pozisyonda oynattım. Onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Bugün iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Ancak oynarken de değişiklikler olabilir. Galatasaray'da her an her şey olabilir. Futbol, dinamik bir oyun.
"KEREM'E GÜVENİYORUM"
Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak ki hatası olacak, zaman zaman iniş çıkış olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor.
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