TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! Okan Buruk'un yeni gözdesi...

Galatasaray'da şampiyonluk için çalışmalar devam ederken gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Tümosan Konyapsor deplasmanına çıkacan olan sarı-kırmızılılar diğer yandan transferde yoğun mesai harcıyor. Cimbom kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda yönetim, orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek istiyor. Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2024- 09:59