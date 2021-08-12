St. Johnstone 2-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kerem Aktürkoğlu şov yaptı Cimbom turladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'ın golleriyle maçı 4-2 kazandı ve play-off'a yükseldi. Aslan'da Kerem 1 gol, 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Cimbom, bu turda Danimarka temsilcisi Randers'la karşı karşıya gelecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1'in rövanşında kozlarını paylaştı. 6 gollü mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mbaye Diagne, 64'te Kerem Aktürkoğlu, 70'te Sofiane Feghouli ve 90+2'de Emre Kılınç kaydetti. St. Johnstone'un golleri ise 37. dakikada İsmail Çipe'den (k.k) ve 90+3'te O'Halloran'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Galatasaray 4-2 rakibini eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-offa yükseldi.
KEREM ŞOV YAPTI!
St. Johnstone maçında Kerem Aktürkoğlu Galatasaray adına 1 gol, 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
RAKİP RANDERS!
Galatasaray, play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 19 Ağustos'ta, rövanşı ise 26 Ağustos oynayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Feghouli'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Clark'ta kaldı.
16. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Boey'in yerden pasında ceza sahası içinde Arda'nın gelişine vuruşunu kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.
29. dakikada Kerem'in ara pasında topla buluşan Diagne kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
35. dakikada St. Johnstone ekibinin kullandığı köşe atışında kale önünde Kerr kafayla topu kaleye gönderdi. Defans topu çıkarmaya çalışsa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi. 1-1
53. dakikada Kerem'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde arka direkte müsait pozisyondaki Diagne topa dokumadı.
64. dakikada Berkan'ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan'ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
67. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Clark meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Kerem'in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
74. dakikada Boey'un pasında topla bulu��an Taylan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.
90. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Davidson'un vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel'in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4
90+3. dakikada Rooney'in ceza sahası içinde sağ taraftan rakiplerini çalımlayarak geçip verdiği pasta kale önünde O'Halloran topu filelerle buluşturdu. 2-4
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