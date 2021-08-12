14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

St. Johnstone Galatasaray maçında İsmail Çipe'nin büyük hatası golü getirdi!

İsmail Çipe’nin hatası golü getirdi! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone'a konuk oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken kaleci İsmail Çipe'nin 36. dakikada yaptığı hata sonrası skor 1-1 oldu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne veda eden Galatasaray, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1-1 rövanşında St. Johnstone ile İskoçya'da karşı karşıya geliyor. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken İsmail Çipe'den büyük bir hata geldi.

Kornerden çevrilen topa İsmail Çipe yükselemedi ve top ağlarla buluştu.

İŞTE O AN:



*Görüntüler Smart Spor'dan alınmıştır.

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