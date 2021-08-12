14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

St. Johnstone Galatasaray maçında Mbaye Diagne'den klas gol! Kaleciyi böyle avladı

Diagne’den klas gol! Kaleciyi böyle avladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone'a konuk oldu. Mücadelenin 29. dakikasında Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydetti. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi e. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Mbaye Diagne, kaleci Clark'ın beşliğinden attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İşte o anlar:



İsmail Çipe'nin hatası golü getirdi! İşte o pozisyon haberin devamı

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