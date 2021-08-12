St. Johnstone Galatasaray maçında Mbaye Diagne'den klas gol! Kaleciyi böyle avladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone'a konuk oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken kaleci İsmail Çipe'nin 36. dakikada yaptığı hata sonrası skor 1-1 oldu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)