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St. Johnstone Galatasaray maçında Arda Turan'dan akıl dolu pas! Kerem Aktürkoğlu'nun golünde...

Arda’dan akıl dolu pas! Kerem karşı karşıya kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 64. dakikasında sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçerken, Arda Turan akıl dolu pas attı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan galip ayrılıp adını play-off turuna yazdırdı.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2. golde kaptan Arda Turan'ın yaptığı harika asist görülmeye değerdi.

İŞTE O AN

*Görüntü Smart Spor'dan alınmıştır.

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