Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını reddetmişti. Sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun yapısı ve Oğulcan Çağlayan kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Epözdemir açıklamalarında, "UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkan Yardımcısı Avukat Doktor Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun yapısı ve Oğulcan Çağlayan hakkında verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

EPÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı."

"Oyuncu ligin bitimine 6 hafta kala sözleşmesini haksız feshetti deniyor ancak 1 yıllık alacağının ödenmesine hükmediliyor."

"Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş."

"HUKUKUN PRENSİPLERİNE AYKIRIDIR"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarında, "Oğulcan Çağlayan hakkında verilen karar, hukukun temel prensiplerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"UEFA 'SORUN YOKTUR' DEDİ!"

Epözdemir, "UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi" açıklamasında bulundu.

"Hukuki süreç devam ediyor, kesinleşmiş bir karar yokken bu yönde bir karar çıkamasını bekliyorduk. Hukuka uygun olan budur. Fakat çok ilginç bir şekilde oy çokluğuyla başvurumuz reddedildi."

"Oy çokluğuyla itirazımız reddedildi. Bize fakslanan yazıda oy birliği yazıyor."

"BU KUMPASI KİM YÜRÜTÜYOR?"

"Karar, oy çokluğundan oy birliğine döndürüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi eller bu karara dokundu, kimler talimat verdi! Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor?"

"Biz artık bu adaletsiz sisteme bir 'Dur' demek istiyoruz! Kararlı mücadelemiz devam edecek."

"Bir milli futbolcunun Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz. Çalışma hakkını, anayasaya aykırı bir şekilde önlüyorsunuz."

"Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle 3 maç ve 1.2 milyon euro para cezası vermişti.

Yaşanan bu süreç sonrasında TFF, yeni sezon öncesinde Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmazken, sarı-kırmızılılar PSV maçlarında genç oyuncudan yararlanamamıştı. Oğulcan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan St. Johnstone karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

TAHKİM İTİRAZI REDDETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için hem oyuncu hem de Galatasaray Kulübü tarafından yapılan başvuruların reddedildiğini açıkladı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada itirazların oyçokluğu ile reddedildiği vurgulandı.

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