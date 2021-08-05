06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray galibiyet istiyor! Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı detayları...

Galatasaray - St. Johnstone maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Galatasaray maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone, sarı kırmızılı ekibin rakibi olacak. Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor ve yeni transfer Cicaldau maçta forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Johnstone ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak.

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

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