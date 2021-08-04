04 Ağustos 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi son buldu! Rizespor'a 3 oyuncu gönderilecek

G.Saray'da Oğulcan krizi çözüldü! 3 oyuncu birden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan için anlaştı. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Karadeniz temsilcisine Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle, Yunus Akgün'ü ise kiralık olarak verecek. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığını TFF'ye bildirmesinin üzerine federasyona giden Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.

Yaşanan sancılı sürecin ardından Rizespor ve Galatasaray arasında anlaşma sağlandı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Çaykur Rizespor Oğulcan Çağlayan'a karşılık Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'un bonservisiyle, Yunus Akgün'ün ise kiralık olarak Karadeniz ekibine gönderilmesi karşılığında mutabakat sağladı.

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