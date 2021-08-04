Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Oğulcan Çağlayan açıklaması! UEFA'nın kararı ne?

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını reddetmişti. Sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun yapısı ve Oğulcan Çağlayan kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Epözdemir açıklamalarında, "UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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