Galatasaray-PSV maçı sonrası Cimbom'a ceza yolda!

2020-2021 sezonunu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'la karşı karşıya geldi. Hollanda'daki mücadeleyi 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanşta ise rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)