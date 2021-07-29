29 Temmuz 2021, Perşembe
Galatasaray-PSV maçı sonrası Cimbom'a ceza yolda!
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV'yi ağırlayan Galatasaray, mücadelecen 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 51. dakikasında PSV'li oyuncuya tribünlerden yabancı madde atılması sonrasında sarı-kırmızılı takıma UEFA'dan ceza gelecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluştu. Pandemi kuralları ve kapasitenin yüzde 50 sınırlamasına karşın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ambians etkileyiciydi. Yaklaşık 8 bin futbolsever müsabakayı izledi.
Milliyet'in haberine göre; karşılaşmanın 51. dakikasında korner kullanmaya giden PSV'li Max'a atılan yabancı madde, dünkü atmosfere hiç yakışmadı. PSV'li oyuncu yerde kalırken UEFA'dan sarı-kırmızılı kulübe ceza gelecek.
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