Galatasaray PSV maçı sonrası Fatih Terim'den transfer açıklaması
Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı sonrası Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik" dedi. (GS spor haberleri)
İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ;
Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.
Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.
Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu.
Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum.
Şampiyonlar Ligi eleme maçındaki ilk soru... Teknik heyetimizle ilgili. Hasan Hoca kendisi ayrıldı. Ümit Hoca '2 üniversite bitirdim, tek başıma devam etmek istiyorum' dedi. Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile devam ediyorum.
Yeni transferleri, UEFA listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var, onu da kullanacağız belki. Hiç beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir.
Yarın bir transferimiz daha olabilir. Kadroya bir oyuncuyu yazabilmek için sağlık kontrolünden düzgün şekilde geçebilmesi gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası