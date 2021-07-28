Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı sonrası Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik" dedi. (GS spor haberleri)

Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.

Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu.

Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum.



Şampiyonlar Ligi eleme maçındaki ilk soru... Teknik heyetimizle ilgili. Hasan Hoca kendisi ayrıldı. Ümit Hoca '2 üniversite bitirdim, tek başıma devam etmek istiyorum' dedi. Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile devam ediyorum.



Yeni transferleri, UEFA listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var, onu da kullanacağız belki. Hiç beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir.



Yarın bir transferimiz daha olabilir. Kadroya bir oyuncuyu yazabilmek için sağlık kontrolünden düzgün şekilde geçebilmesi gerekiyor.

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