UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kaybettiği 5-1'lik maçın ardından rövanş maçında da 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

RAKİP ST. JOHNSTON!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi ise İskoç ekibi St. Johnston.

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