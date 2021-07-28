28 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı bitti ve Galatasaray elendi! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone oldu!

G.Saray Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Şimdi ne olacak?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kaybettiği 5-1'lik maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Peki şimdi ne olacak? Galatasaray yoluna nasıl devam edecek? İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kaybettiği 5-1'lik maçın ardından rövanş maçında da 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

RAKİP ST. JOHNSTON!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi ise İskoç ekibi St. Johnston.

Galatasaray 1 - 2 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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