Galatasaray-PSV Eindhoven maçı sonrası yıldız ismi böyle savundu! "İtibarsızlaştırılmamalı"
2020-2021 sezonunu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'la karşı karşıya geldi. Hollanda'daki mücadeleyi 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanşta ise rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - DERTLENEN YOK
Gördüğüm kadarıyla uluslararası arenada feci bir durumda olmamıza rağmen çok da dertlenen yok. Aslında uzunca bir süredir kendi kısır çekişmelerimize fazlasıyla gömülmüşken çok da farklı bir sonuç beklemek hayli anlamsız. Ligimizin yayın gelirleri türlü bahanelerle düşüyor. Uluslar Ligi'nde küme düşen milli takımımızsa kalburüstü liglerin elit takımlarında başarılı sezonlar geçiren oyuncularla Avrupa Şampiyonası'nı sonuncu tamamlıyor. Futbolumuzun paydaşları, futbolumuzun çatı örgütünün yüzde 25'lik "harcama limiti sapması" jestinin adeta tadını çıkarıyor.
Pek çok anlamsızlık, yanlış, basiretsizlik içinde Türk futbolu, amatör sporlarımızın yarısı kadar sosyal ve kültürel değer yaratamıyor. Hatta bir gerilim ortamıyla, moral bozuyor. Bunlar konuşuluyor, yazılıyor ve herkesçe biliniyor. Avrupalı takımları yenmek için kurulan Galatasaray'ın son derece hazin elenişinin ertesinde dahi hemen bu gündemdekiler unutuluyor. Haydi hep beraber transfer goygoyuyla başlayacak sezonu konuşmaya geçelim. Ardından teknik direktör kıyımı, hakem taşlama, demeç savaşlarıyla devam eder, şampiyon olana da "şaibeli" deyip sezonu kapatırız.
Pek maç yazısına benzemedi; farkındayım. Allah aşkına, böyle bir ortamda maç yapabildiğimize bile dua edelim. Yöneticisinden taraftarına hatta basın mensubuna kadar "transfer" gibi daha büyük bir rekabet varken...
LEVENT TÜZEMEN - LİDER ÇIKMADI
Galatasaray'ın kadrosuna bakınca taraftarı heyecanlardıracak bir isim bile yok. Bir oyuncunun geleceğine yatırım yapmak ve gençlere yönelmek doğru bir hamledir. Ancak iyi sonuçlar almak için kaliteli, yetenekli ve zeki oyunculara ihtiyaç vardır. Genç isimler "Ya tutarsa" anlayışıyla alınmamalıdır. Sırf genç oynatmak adına tecrübeye sırt dönmek hatadır. Örneğin tecrübeli Babel ve Diagne ile maça başlamamak tercih yanlışıydı. Ayrıca gol kralı olmuş Diagne itibarsızlaştırılmamalı. Çünkü Diagne hala iş yapar.
Muslera'nın tutması gereken topu yumruklaması sonucu yenen gole kadar sadece sahada koşan, rakiple boğuşan, istekli ama üretemeyen bir Galatasaray izledik. Fatih Terim'in önceliği; kaybettiğinde dahi alkışlanan, coşkulu, yüreğini sahaya koyan, skor olarak geriye düştüğünde geri dönmeyi başaran bir Galatasaray yaratmak olmalıdır. Bu Galatasaray'ın içinde yaşlı da genç oyuncu da yer almalıdır. Oyuncuların çoğunun oyun zekası, becerisi, koşu kalitesi, yaratıcılığı üst düzeyde olmalıdır. Ancak böyle bir takım kurabilirseniz kalıcı ekol de bırakırsınız.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadrolar Terim'e yol haritası olmalıdır. Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Fernando tipi yıldız oyuncular alamazsanız sıradan bir takım olursunuz. İzlediğim Galatasaray'ın oyun lideri yoktu. Terim'in şampiyon olan takımları hep "Biz" diye düşünür. Gördüğüm Galatasaray bireysel düşünüyor. Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ne kadar katkı yapar bilemiyorum. Morutan oyun aklı olur mu? Galatasaray'ın orta alanda Fernandes gibi bir dinamoya, hücumda Onyekuru gibi çabuk oyunculara ihtiyacı var.
REHA KAPSAL - SABIR VE ZAMAN
Fatih Terim, ilk maçın farklı kaybedilmesinden sonra rövanş maçına çıkardığı ilk 11 özellikle orta saha ve hücum hattında daha genç ve enerjisi yüksek oyuncuları tercih etti. Bu tercihin tabiki olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de sahaya yansıması olacaktı. İlk 25 dakika gerçekten de yüksek bir baskı ile oynadılar. Genç oyuncular ortaya koyabilecekleri enerjiyi, bu periyotta fazlasıyla harcadılar. Tabii ki bu enerjiyi harcarken, bu oyuncu grubun en büyük sıkıntısı da üretkenlikti ve ilk 30 dakikadan sonra oyunu dengeleyen PSV arkasından da golü buldu.
Hele attıkları ikinci gol futbol adına tam derslikti. 3 oyuncunun topa tek teması ile öne doğru oynadıkları toplar ve tek vuruşla farkı ikiye çıkartıp rahatladılar. Arada çok ciddi yalnız fiziksel fark değil, oyun kalitesi, oyun planı ve saha içi organizasyon seviyesi farklılığı da vardı. G.Saray'ın PSV maçına gelinceye kadar geçmiş yıllarını iyi okumak gerekir. Fatih hocanın Igor Tudor'dan sonra gelip takımını iki sene üst üste şampiyon yaptığında daha çok oyuncuların bireysel performanslı ve doğaçlama oyunları ön plana çıkmıştı.
Bunun da göstergesi o sezonların bitiminde Şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan başarısız sonuçlardı. Devamında son iki sezondaki şampiyon olamamanın başlıca nedeni, sürdürebilir güçlü oyunu takıma monte edememesiydi. Ve bununla beraber yapılan çok fazla gereksiz, yaşlı, temposuz aynı zamanda da tutkusuz oyuncu transferleri; bu güçlü oyunun ortala çıkmamasındaki en temel faktörlerdi.
Mutlaka kadronun içine oyuncu transferleri de olacaktır. Fatih Terim, yaratmak istediği üç yıllık planlama sonucunda ortaya çıkacak kaliteli ürünü hep dile getirdi. Yalnız futbolda önemli bir şey var. Kadroyu gençleştirirken, kaliteyi de düşürmemek gerekir. Ayrıca bir oyun hafızası ve ezberi de oluşturmak lazım. G.Saray'ın, Fatih Terim ile beraber son 3.5 yılda oluşmayan antrenman hafızasını maç hafızasına da dönüştürmesi için; hem ofansta hem de defansta daha içinde senkronize olan, oyunun her hattında kombinasyonlar yaratan, kurgulanmış, oyuncunun üzerinden oyunu çözmekten daha önemli oyun üzerinden rakiplerine üstünlük sağlayan, tekrarlar ve detaylar üzerinde iyi çalışılmış, tüm oyuncuların rolleri ve konumlanmaları belirlenmiş, sağlam, tutarlı, rakiplerine bununla üstünlük sağlayan çağdaş bir oyuna ihtiyacı var.
İki maçta da daha hazır ve saha içine akıl konulmuş oyunu uygulayan PSV turu fazlasıyla hak etti. Fatih Terim'in; belki kısa vade değil ama orta-uzun vadede, böyle saha içinde ne yaptığını bilen, hücum ve savunmada sürü şekilde hareket eden bir oyun tarzını, ilerleyen zamanda takımına monte etmesi gerekir. Bu geçiş ve saha içinde fark yaratacak oyunun oynanmasını da bekleyip görmek gerekir. Bu G.Saray'ın zaman ve sabıra ihtiyacı var. Sürecin doğru işlemesi adına, camianın ve taraftarın da, aynı sabrı ve hassasiyeti göstermesi gerekir. Tabii ki bu süreçte özellikle kısa vadede saha içi performansları da belirleyici etken olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası