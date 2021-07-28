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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Berkan Kutlu müjdesi!

Cimbom'a transfer müjdesi! Canlı yayında A Spor'a açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den transfer müjdesi geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Berkan Kutlu bitti diyebilir miyiz?" sorusuna, "Nasipse olur" cevabı verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den transfer müjdesi geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Berkan Kutlu transferi için görüşmeler yapıyordunuz. Kulak misafiri oldum. Berkan Kutlu bitti diyebilir miyiz?" sorusuna, "Nasipse olur" cevabı verdi.

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Cimbom'a transfer müjdesi! Resmen açıkladı Cimbom'a transfer müjdesi! Resmen açıkladı

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