28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Berkan Kutlu müjdesi!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den transfer müjdesi geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Berkan Kutlu bitti diyebilir miyiz?" sorusuna, "Nasipse olur" cevabı verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den transfer müjdesi geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Berkan Kutlu transferi için görüşmeler yapıyordunuz. Kulak misafiri oldum. Berkan Kutlu bitti diyebilir miyiz?" sorusuna, "Nasipse olur" cevabı verdi.
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