Son dakika spor haberi: Galatasaray Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı! İşte kampa katılacağı tarih...

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Berkan Kutlu'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulübün her konuda anlaşma sağladığı 23 yaşındaki futbolcu için artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. İşte ayrıtılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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