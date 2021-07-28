28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefindeki Morutan'ın menajeri Florin Vulturar İstanbul'a geliyor!

G.Saray'ın istediği ismin menajeri İstanbul'a geliyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi." dediği Rumen futbolcunun menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geldiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın transfer hedefindeki Morutan'ın menajeri Florin Vulturar İstanbul'a geliyor.

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